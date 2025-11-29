Отдых россиянки в Таиланде едва не закончился смертью Россиянка чуть не погибла в Таиланде в ходе заплыва на каяке

Россиянка чуть не погибла во время заплыва на каяке в Таиланде, передает Telegram-канал SHOT. Женщина ударилась о скалы в районе Пхукета.

По информации авторов, 38-летнюю москвичку Викторию занесло из-за сильного течения, а затем накрыло волной. В итоге женщину выбросило на скалы острова. Ее спасло наличие жилета и телефона в чехле: россиянка отправила геолокацию близким, по которой ее нашли экстренные службы.

Ранее страховой агент Кирилл Сгибнев рассказал, что чаще всего россияне обращаются за помощью после ДТП во время путешествий в Таиланде. По его словам, российские туристы, отдыхающие в Турции и Египте, чаще жалуются на бытовые травмы или лор-заболевания.

До этого турэксперт Алексан Мкртчян отметил, что проводить зиму в Таиланде может быть смертельно опасно. По его словам, туристам могут угрожать убийства, изнасилования и грабежи.

Также сообщалось, что в Таиланде полицейские нашли чемодан с останками женщины, рядом с телом лежали 10 дисков для гантелей. Предположительно, останки обнаружили спустя пять дней после смерти.