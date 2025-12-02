Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Простой и экономный рецепт закуски в лаваше: творог, огурец и специи

Простой и экономный рецепт закуски в лаваше: творог, огурец и специи Простой и экономный рецепт закуски в лаваше: творог, огурец и специи Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Закуски в лаваше для будней и праздников завоевали популярность благодаря быстроте приготовления. Вариант с творожным сыром, огурцом и укропом станет находкой для тех, кто ищет легкий перекус. Этот рецепт выручит на семейном ужине или фуршете.

Творожный сыр (рикотта или маскарпоне — 150 г) взбейте вилкой с измельченным укропом (небольшой пучок), раздавленным чесноком (1 зубчик), солью и перцем до воздушной консистенции. Огурец нашинкуйте тонкими лентами при помощи овощечистки — так текстура станет деликатнее.

Лаваш нарежьте на квадраты 12х12 см, распределите сырную основу по центру каждого, добавьте огуречные ленты и заверните конвертами, подгибая углы. Прожарьте со всех сторон конверты на антипригарной сковородке без масла — по минуте с каждой из сторон до золотистой корочки.

Закуски в лаваше для будней и праздников в формате хрустящих конвертов удобно брать руками, они держат форму и выглядят эффектно на тарелке. Подавайте горячими с натуральным йогуртом или сметанно-чесночным соусом.

Ранее мы делились рецептом салата в съедобных тарелках.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
