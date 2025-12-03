Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 16:03

Юрист рассказал, как получить компенсацию за отмену авиарейса

Юрист Шиманский: для получения компенсации за отмену рейса нужен маршрутный лист

Пассажиры у стоек регистрации на рейсы в зале ожидания Пассажиры у стоек регистрации на рейсы в зале ожидания Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Для того чтобы получить компенсацию от авиакомпании за отмену или перенос рейса, пассажиру нужен посадочный билет или маршрутный лист, заявил «Финансам Mail» юрист Александр Шиманский. Кроме того, понадобятся сопроводительные документы и отметка со временем прибытия в конечный пункт.

Компенсация выплачивается только в том случае, если задержка произошла по вине авиакомпании. Ее размер составляет 25% от минимальной заработной платы за каждый час задержки, но не более 50% от стоимости билета. Не принимайте ваучеры на другой перелет. Практика показывает, что они могут автоматически лишить вас права на компенсацию, — предупредил Шиманский.

Для фиксации факта нарушения нужно обратиться к представителю авиакомпании и выяснить причину задержки или отмены рейса. Кроме того, рекомендуется сфотографировать табло вылетов. Еще одним аргументом в пользу пассажира станет сохраненное сообщение, в котором организация подтверждает неоказание услуг в указанный срок.

Ранее рейс из Красноярска во Вьетнам авиакомпании «ВьетДжет Эйр» вылетел в пункт назначения с задержкой практически на 30 часов. В Роспотребнадзоре уже готовят проект претензии о нарушении прав потребителей, который направят пострадавшим.

авиарейсы
пассажиры
компенсации
юристы
