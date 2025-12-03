Юрист рассказал, как получить компенсацию за отмену авиарейса

Для того чтобы получить компенсацию от авиакомпании за отмену или перенос рейса, пассажиру нужен посадочный билет или маршрутный лист, заявил «Финансам Mail» юрист Александр Шиманский. Кроме того, понадобятся сопроводительные документы и отметка со временем прибытия в конечный пункт.
Компенсация выплачивается только в том случае, если задержка произошла по вине авиакомпании. Ее размер составляет 25% от минимальной заработной платы за каждый час задержки, но не более 50% от стоимости билета. Не принимайте ваучеры на другой перелет. Практика показывает, что они могут автоматически лишить вас права на компенсацию, — предупредил Шиманский.
Для фиксации факта нарушения нужно обратиться к представителю авиакомпании и выяснить причину задержки или отмены рейса. Кроме того, рекомендуется сфотографировать табло вылетов. Еще одним аргументом в пользу пассажира станет сохраненное сообщение, в котором организация подтверждает неоказание услуг в указанный срок.
Ранее рейс из Красноярска во Вьетнам авиакомпании «ВьетДжет Эйр» вылетел в пункт назначения с задержкой практически на 30 часов. В Роспотребнадзоре уже готовят проект претензии о нарушении прав потребителей, который направят пострадавшим.