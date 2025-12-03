Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 12:00

Картошка + что-то из холодильника! Через 10 минут уже едим — хрустящие картофельные лепешки: как в Турции, только вкуснее

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Утро — это время, когда хочется чего-то простого, горячего и очень вкусного, но тратить часы на готовку совсем нет желания. Знакомая ситуация? Тогда этот рецепт станет для вас настоящим спасением. Всего из пары доступных ингредиентов, которые почти всегда есть под рукой, можно создать аппетитное и сытное блюдо, которое согреет и зарядит энергией на весь день. Это не просто лепешки, а трогательная память о бабушкиных завтраках, аромат которых будил в детстве лучше любого будильника. Поверьте, это гораздо интереснее и полезнее, чем обычный бутерброд.

Вам понадобится: 4 средние вареные картофелины, 4 столовые ложки муки, 1 яйцо, пучок свежего укропа, соль по вкусу и растительное масло для жарки. Разомните картофель в пюре. Мелко нарежьте укроп. В глубокой миске соедините картофельное пюре, муку, яйцо, укроп и соль. Тщательно вымесите однородное тесто. Сформируйте небольшие круглые лепешки. Разогрейте на сковороде масло на среднем огне. Выложите лепешки и обжарьте с обеих сторон до появления золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом.

