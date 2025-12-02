Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Курицу больше не запекаю! Вместо нее — минтай по-французски: нужны рыба, сыр и сливки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Часто мы проходим в магазине мимо филе минтая, считая эту рыбу слишком простой и будничной. И совершенно напрасно! При правильном подходе из нее можно создать блюдо, достойное звания ресторанного. Филе минтая по-французски — это тот самый волшебный рецепт, который превращает скромную рыбу в нежный, сочный и невероятно ароматный кулинарный шедевр. Секрет в том, что нежное филе, запеченное под шубой из лука, сливок и сыра, становится таким мягким, что буквально тает во рту. Это блюдо идеально подойдет для семейного ужина в будни и для приема гостей в праздники — оно выглядит эффектно, но при этом требует минимум усилий и затрат.

Вам понадобится 4 филе минтая, 2 крупные луковицы, 200 г твердого сыра, 200 мл сливок 20%, 2 ст. л. сливочного масла, соль, перец, лимонный сок и сушеные прованские травы. Филе промойте, обсушите, сбрызните лимонным соком, посолите и поперчите. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Сыр натрите на средней терке. В сковороде растопите сливочное масло и пассеруйте лук до мягкости и легкой золотистости. Смажьте форму для запекания маслом. Выложите филе минтая. Равномерно распределите сверху лук. Залейте сливками, посыпьте прованскими травами. Посыпьте все тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут, пока сыр не расплавится и не зарумянится. Дайте блюду немного остыть в форме. Подавайте горячим, прямо из духовки, с отварным картофелем, рисом или свежими овощами. Нежный сливочный соус, который образуется при запекании, идеально подходит в качестве подливки к гарниру. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

