«По-свински поступили»: Милонов объяснил блокировку Roblox в России

Блокировка игры Roblox, которая пользуется популярностью у детей, является вынужденной мерой, заявил зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в разговоре с Lenta.ru. Он назвал отношение администрации игры к несовершеннолетним «свинским».

[Администраторы] игры Roblox сами по-свински поступили. <...> Roblox не обеспечивает безопасность наших детей. Он позволяет неизвестным людям, третьим лицам, негодяям втираться в доверие через эту игру и давать детям разные инструкции, — сказал Милонов.

Милонов объяснил, что неизвестные пользователи могли в любой момент подключиться к игре и прикинуться виртуальными персонажами. По его словам, так злоумышленники втирались к детям в доверие и начинали их «обрабатывать».

К сожалению, это вынужденная мера. Но могу сказать, не надо сильно переживать на эту тему. Уж недостатка игрушек у детей точно нет, — заключил он.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сервису Roblox. Причиной стала публикация материалов, связанных с пропагандой экстремизма, терроризма и призывами к насилию. Кроме того, регулятор выявил на платформе контент с ЛГБТ-тематикой (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).