Туристка бросила машину и загадочно пропала в парке В США туристка бесследно исчезла в Олимпийском национальном парке

Американская туристка загадочно исчезла после того, как бросила свою машину на территории Олимпийского национального парка в штате Вашингтон, сообщает издание SFGate. 26-летняя Аллеасия Булия из Сент-Луиса посетила заповедник 17 ноября, арендовав автомобиль Ford Bronco Sport для поездки к высокому водопаду.

Ее автомобиль был обнаружен сотрудниками парка 27 ноября у начала туристической тропы Сол-Дюк, говорится в сообщении. С того момента и по сей день местонахождение молодой женщины остается неизвестным.

Ранее стало известно о пропаже 59-летнего туриста из Южно-Сахалинска Игоря Ярыша в аэропорту Бангкока. У мужчины имеются гипертония и сердечные заболевания. Ярыш исчез 23 ноября, не явившись на свой рейс в Хабаровск, и с тех пор с ним нет связи, так как его телефон не работает.

Позже мужчину обнаружили живым. Как рассказала волонтер Светлана Шерстобоева, у него случилась потеря памяти. Ярыша задержали в одном из ресторанов за неуплату счета за питание. По словам туриста, он почувствовал себя плохо после завтрака.