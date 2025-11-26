День матери
26 ноября 2025 в 10:16

Житель Сахалина пропал в Таиланде

MK.RU: в аэропорту Бангкока исчез турист из Южно-Сахалинска

Фото: Nathalie Jamois/Keystone Press Agency/Global Look Press
В аэропорту Бангкока пропал 59-летний турист из Южно-Сахалинска Игорь Ярыш, сообщила его родственница MK.RU. По ее словам, у мужчины гипертония и проблемы с сердцем.

59-летний Ярыш пропал 23 ноября. В этот день он должен был отправиться рейсом SU655 в 19:00 из Бангкока в Хабаровск, но на посадку не прибыл. Связаться с ним невозможно — телефон отключен.

Перед вылетом ему исполнилось 59 лет. Он не ответил ни на один звонок, в том числе от своей дочери, которая живет в Риме, и сам не звонил никому. Все его аккаунты в соцсетях с даты предполагаемого вылета неактивны.

Ранее сообщалось, что турист из Тамбова, отдыхавший на Бали, не обратил внимания на укус ядовитой змеи, из-за чего впоследствии скончался. По информации источника, 32-летний мужчина впал в кому и провел в местном госпитале больше месяца. В итоге лечение обошлось его семье в 10 млн рублей.

До этого в Таиланде туристка из Иркутска попала в аварию на мотоцикле. Девушка пыталась увернуться от тележки для продажи еды и влетела в бордюр. Россиянку госпитализировали в тяжелом состоянии, ей потребовался аппарат искусственной вентиляции легких. У нее множественные переломы костей, рук, лицевых костей и закрытая черепно-мозговая травма.

