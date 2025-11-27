Бюджетный тирамису в стаканах: порционный десерт для Нового года — после застолья самое то с чаем

Бюджетный тирамису в стаканчиках — изумительная идея для порционного десерта на Новый год. Его можно приготовить за сутки до праздника, или утром 31 декабря, чтобы не тратить время на десерты в вечерней суматохе.

Вам понадобится: 250 г творожного сыра, 300 мл жирных сливок 33% (для более бюджетного варианта можно заменить на жирную сметану), 100 г сахарной пудры, 200 мл крепкого охлажденного кофе, печенье «курабье», какао-порошок. Взбейте охлажденные сливки с сахарной пудрой до устойчивых пиков, добавьте творожный сыр и аккуратно смешайте до однородности — у вас получился нежный крем. Быстро обмакивайте печенье в кофе и выкладывайте на дно стаканов. Сверху распределите часть крема, затем повторите слои. Уберите десерт в холодильник на ночь для пропитки. Перед подачей щедро посыпьте какао через ситечко.

Вкус — это идеальный баланс: пропитанное кофе воздушное печенье и бархатистый, тающий во рту сливочно-сырный крем с легкой горчинкой какао. После застолья самое то с чаем!

