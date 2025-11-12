Супербыстрый «Наполеон»: берем пачку слоеных «ушек» — и торт почти готов

Этот супербыстрый «Наполеон» из печенья «ушки» с заварным кремом станет вашим секретным оружием, когда нужно приготовить впечатляющий десерт за считаные минуты. Берем пачку слоеных «ушек» — и торт почти готов!

Вкус этого торта почти неотличим от классического: хрустящие слои печенья пропитываются нежнейшим заварным кремом, создавая тот самый эффект тающей во рту текстуры.

Рецепт: для начала приготовьте крем, для него понадобится: 500 мл молока, 2 яйца, 150 г сахара, 3 ст. л. муки, 200 г сливочного масла, ванилин. Взбейте яйца с сахаром и мукой, постепенно влейте горячее молоко. Варите на медленном огне до загустения, постоянно помешивая. Охладите и вмешайте размягченное масло. Собираем торт: выложите слои «ушек», перемазывая их кремом, пока не кончатся ингредиенты. Обмажьте торт кремом сверху и с боков, а крошкой от печенья посыпьте поверхность. Дайте пропитаться 4–6 часов в холодильнике.

Этот десерт особенно оценят те, кто любит традиционный «Наполеон», но не готов тратить часы на приготовление слоеного теста и выпечку коржей.

