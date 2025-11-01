Влюбилась в это сочетание и готовлю каждые выходные: блины с лимонным кремом

Влюбилась в это сочетание и готовлю каждые выходные: блины с лимонным кремом

Приготовьте невероятно нежные блины с лимонным кремом, которые станут изюминкой вашего завтрака или десертом для особого случая. Влюбилась в это сочетание и теперь готовлю такие блинчики каждые выходные!

Для блинов взбейте 2 яйца с 2 ст. л. сахара, добавьте 500 мл молока, 200 г муки, щепотку соли и 2 ст. л. растительного масла. Жарьте на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон до золотистого цвета. Для крема взбейте 200 г сливочного сыра с 100 г сахарной пудры, добавьте цедру и сок одного лимона, постепенно введите 200 мл взбитых сливок 33%. Готовые блины смажьте кремом и сверните конвертиком или трубочкой.

Вкус получается божественным: нежные тонкие блины идеальны в сочетании с воздушным кремом, где нежная кислинка лимона гармонично балансирует со сладостью сливочного сыра. Подавайте блины охлажденными, украсив лимонной цедрой — это прекрасный десерт для чаепития, который понравится и взрослым, и детям!

Ранее стало известно, как приготовить творожный пирог из 3 ингредиентов за 15 минут: даже тесто делать не нужно.