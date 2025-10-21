Пирог на завтрак вы еще не готовили. Творожная вкуснятина из 3 основных ингредиентов за 15 минут

Пирог на завтрак вы еще не готовили! А зря. Такая творожная вкуснятина готовится всего из трех основных ингредиентов за 15 минут. Этот пирог быстро станет вашим любимчиком для быстрого приема пищи.

Вам понадобится всего 3 основных ингредиента: 2 листа лаваша, 300 г творога и 1 яйцо. Для сладкого варианта добавьте 2 ст. л. сахара и ванилин, для соленого — щепотку соли и зелень. Творог разомните вилкой с яйцом и сахаром до однородной массы. Форму для запекания смажьте маслом, выложите один лист лаваша, распределите творожную начинку и накройте вторым листом. Можно повторить так несколько раз. Смажьте сверху взбитым яйцом или сметаной и запекайте 15 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Вкус получается нежным и насыщенным: хрустящий лаваш создает идеальный контраст с сочной творожной начинкой, которая буквально тает во рту. Этот пирог особенно хорош теплым со сметаной или вареньем, а его приготовление занимает минимум времени и усилий, что делает его идеальным решением для быстрого и питательного завтрака для всей семьи.

