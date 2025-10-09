Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 07:46

Когда хочу вкусно поесть и похудеть, готовлю это: треугольники из лаваша с начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочу вкусно поесть и похудеть, готовлю эти треугольники из лаваша с начинкой из яиц, зелени и сыра. Они содержат 120 ккал на 100 г и станут идеальным завтраком или перекусом для тех, кто следит за фигурой.

Рецепт: для начала приготовьте начинку — отварите 3 яйца, измельчите их, смешайте с 100 г тертого нежирного сыра, пучком рубленой зелени (укроп, петрушка), 3 ст. л. натурального йогурта, солью и перцем. Тонкий лаваш разрежьте на полоски, на угол выложите 2–3 ст. л. начинки. Сверните треугольниками, смажьте сверху йогуртом и запекайте при 200°C 10–12 минут до хрустящей корочки.

Вкус получается нежным и насыщенным: яичная начинка с свежей зеленью сочетается с растопленным сыром, а хрустящий лаваш добавляет приятный контраст текстур. Эти треугольники хороши как горячими, так и холодными. Блюдо легко адаптировать, добавив в начинку шпинат, творог или отварную курицу.

Ранее стало известно, как приготовить творожные бейглы с сыром: богаты белком, готовятся без масла и надолго насыщают.

Дарья Иванова
Д. Иванова
