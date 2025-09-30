Творожные бейглы с сыром: богаты белком, готовятся без масла и надолго насыщают

Творожные бейглы с сыром — это идеальный вариант для питательного завтрака или перекуса, который сочетает нежную текстуру и насыщенный вкус. Они богаты белком, надолго насыщают и готовятся без масла, что делает их отличным выбором для тех, кто следит за питанием.

Рецепт: замесите тесто из 200 г творога, 1 яйца, 100 г тертого сыра (чеддер или сулугуни), 150 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя. Сформируйте колбаску, разделите на шесть частей, скатайте жгуты и соедините концы в кольца. Отварите бейглы в кипящей воде по 1 минуте с каждой стороны — это даст им характерную упругую текстуру. Выложите на противень, смажьте взбитым яйцом, посыпьте семенами кунжута или мака и выпекайте при 200 °C 20–25 минут до золотистого цвета.

Вкус получается сбалансированным: нежная творожная основа с легкой кислинкой, растягивающаяся сырная начинка и хрустящая корочка снаружи. Эти бейглы хороши как теплыми, так и холодными — их можно разрезать и начинять лососем, зеленью или овощами.

