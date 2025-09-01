День знаний — 2025
Ради этих сырных бейглов дети с радостью встают по утрам: очень ароматные

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматные сырные бейглы домашнего приготовления — это идеальный завтрак или перекус, который покорит вас хрустящей золотистой корочкой снаружи и нежной воздушной текстурой внутри.

Их вкус — это гармоничное сочетание насыщенного сырного аромата, нотки сливочного масла и легкой пряной сладости, с легкой тягучестью расплавленного сыра в каждом укусе.

Для приготовления смешайте 250 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1/2 ч. л. соли, 100 г тертого сыра чеддер. Отдельно взбейте 150 мл кефира с 2 ст. л. растопленного масла и 1 яйцом. Соедините сухие и жидкие ингредиенты, замесите мягкое тесто. Сформируйте традиционные бублики с отверстием посередине, смажьте взбитым яйцом, посыпьте сыром и семенами кунжута. Выпекайте 20–25 минут при 180 °C до румяной корочки.

Ради этих сырных бейглов дети с радостью встают по утрам. Они очень ароматные, хороши как в теплом, так и в холодном виде. Можно сочетать с творожным сыром, авокадо или просто со сливочным маслом!

Ранее стало известно, как приготовить творожные палочки за 10 минут — завтрак, который обожают взрослые и дети.

