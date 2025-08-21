Творожные палочки за 10 минут — завтрак, который обожают взрослые и дети

Жареные творожные палочки — это хрустящий снаружи и нежный внутри завтрак, где сливочный вкус творога сочетается с золотистой корочкой и легкой ванильной сладостью. Готовятся они всего за 10 минут!

Возьмите: 250 г творога (лучше 9%), 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, 1/2 ч. л. ванилина, 4 ст. л. муки, 1 ст. л. манки, щепотку соли, масло для жарки. Творог разомните вилкой, смешайте с яйцом, сахаром, ванилином и солью. Добавьте муку с манкой — тесто должно быть мягким, но не липнуть к рукам. Сформируйте колбаски толщиной в палец, обваляйте в муке. Разогрейте масло на среднем огне, обжаривайте палочки 2–3 минуты со всех сторон до румяности.

Подавайте сразу же — горячие, с медом, сгущенкой или вареньем. Такой завтрак обожают и взрослые, и дети.

