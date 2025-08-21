Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 07:31

Творожные палочки за 10 минут — завтрак, который обожают взрослые и дети

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жареные творожные палочки — это хрустящий снаружи и нежный внутри завтрак, где сливочный вкус творога сочетается с золотистой корочкой и легкой ванильной сладостью. Готовятся они всего за 10 минут!

Возьмите: 250 г творога (лучше 9%), 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, 1/2 ч. л. ванилина, 4 ст. л. муки, 1 ст. л. манки, щепотку соли, масло для жарки. Творог разомните вилкой, смешайте с яйцом, сахаром, ванилином и солью. Добавьте муку с манкой — тесто должно быть мягким, но не липнуть к рукам. Сформируйте колбаски толщиной в палец, обваляйте в муке. Разогрейте масло на среднем огне, обжаривайте палочки 2–3 минуты со всех сторон до румяности.

Подавайте сразу же — горячие, с медом, сгущенкой или вареньем. Такой завтрак обожают и взрослые, и дети.

Ранее стало известно, как приготовить лепешку из творога на замену сырникам: всего 3 ингредиента.

творог
рецепты
завтраки
сладости
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боец СВО раскрыл, какой уникальный БПЛА ВС РФ могут использовать на фронте
Россиянам рассказали, как можно получить равный зарплате доход
Колоссальные потери ВСУ, уничтожение танков: новости СВО на утро 21 августа
Сколько получают пенсионеры в 2025-м: кому платят меньше, как это исправить
В Госдуме озвучили, когда фельдшеры смогут исполнять обязанности врачей
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 августа
Вэнс раскрыл, предоставят ли США гарантии безопасности Украине
В Банке России допустили снижение ключевой ставки до января
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 августа: инфографика
Около 50 беспилотников ВСУ попытались атаковать регионы России
«Живут иллюзиями»: экс-министр Австрии обратила внимание на лицемерие ЕС
Промышленное предприятие загорелось в Новошахтинске после атаки ВСУ
Тестировщик матраса, собутыльник, геймер: составлен топ-5 вакансий мечты
Нидерланды пообещали усилить ПВО Украины
Раскрыт важный фактор освобождения Новогеоргиевки в зоне СВО
Добавьте яблоко и имбирь — икра из кабачков станет ресторанной
Поразили Leopard, Т-64, Starlink и 10 авто: успехи ВС РФ к утру 21 августа
Обломки дрона ВСУ приостановили движение поездов в Воронежской области
Жительнице Украины грозит тюрьма за общение с семьей
Очень вкусная шарлотка: никто не верит, что она приготовлена на сковороде!
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен
США

Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.