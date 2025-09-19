Оладьи из тыквы с сыром: готовятся быстро из доступных ингредиентов

Оладьи из тыквы с сыром — это идеальный осенний завтрак, который сочетает в себе пользу, сытность и вкус. Они хороши тем, что готовятся быстро из доступных продуктов, а результат всегда радует и детей, и взрослых.

Рецепт: натрите на мелкой терке 300 г тыквы, добавьте 100 г тертого сыра (лучше твердых сортов), 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль, перец и немного зелени по вкусу. Тщательно перемешайте тесто — оно должно быть достаточно густым. Разогрейте на сковороде растительное масло и выкладывайте ложкой оладьи, обжаривая их с обеих сторон до золотистой корочки.

Вкус получается нежным, с легкой сладостью тыквы и пикантными нотками сыра, который плавится внутри и создает аппетитную текстуру. Подавайте оладьи горячими со сметаной — это блюдо не только насыщает, но и дарит настоящее удовольствие. Тыква богата витаминами, а сыр добавляет кальций, делая оладьи не только вкусными, но и полезными.

Ранее стало известно, как приготовить малокалорийные пышные оладьи на кефире: подходят даже для строгой диеты.