11 января 2026 в 05:46

И на завтрак, и на ужин: сытные оладьи с колбасой и овощами — рецепт на каждый день

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эти сытные оладьи с колбасой и овощами можно есть и на завтрак, и на ужин — идеальный рецепт на каждый день! Их вкус — это праздник: нежное, слегка плотное тесто контрастирует с пикантной, ароматной начинкой.

Для теста вам понадобится: 200 мл кефира, 1 яйцо, 160–180 г муки, 1/2 ч. л. соды, щепотка соли. Для начинки: 150–200 г вареной колбасы или сосисок, 100 г твердого сыра, 1/2 болгарского перца, небольшой пучок зеленого лука или укропа. Колбасу, сыр и перец нарежьте мелкими кубиками, зелень измельчите. Все смешайте в миске. В другой миске соедините кефир, яйцо, соль. Добавьте соду и просеянную муку, замесите тесто консистенции густой сметаны. В тесто выложите подготовленную начинку и аккуратно перемешайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Жарьте оладьи по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной золотистой корочки под крышкой, чтобы сыр внутри успел расплавиться, а оладьи хорошо пропеклись.

Подавайте горячими со сметаной или просто так. Эти оладьи хороши и в горячем, и в холодном виде.

Ранее стало известно, как приготовить яблочную лепешку на завтрак.

Дарья Иванова
Д. Иванова
