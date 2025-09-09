Подходят даже для строгой диеты: пышные оладьи на кефире на 40 ккал

Эти пышные оладьи на кефире подходят даже для строгой диеты. В одном оладушке всего 40 ккал. Они получаются с воздушной текстурой, хрустящей корочкой и нежной пористой мякотью.

Для приготовления смешайте 250 мл кефира 1% с 1 яйцом, 2 ст. л. овсяных отрубей (или цельнозерновой муки), щепоткой соды, ванилина и сахарозаменителя по вкусу. Дайте тесту постоять 10 минут для набухания. Жарьте на антипригарной сковороде без масла под крышкой на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны.

Секрет пышности — не перемешивать тесто лишний раз и выкладывать его ложкой, не разравнивая. Подавайте с ягодами или греческим йогуртом. Эти оладьи богаты белком и клетчаткой, дарят сытость на 3–4 часа и подходят даже для строгой диеты.

