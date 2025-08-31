Эта запеканка — отличный способ накормить детей полезными продуктами

Творожная запеканка с тыквой — идеальное блюдо, которое сочетает в себе пользу, нежный вкус и простоту приготовления. Это отличный способ накормить детей полезными продуктами: блюдо содержит белок, кальций и витамины.

Рецепт: натрите 300 г тыквы на мелкой терке, смешайте с 500 г творога, 3 яйцами, 3 ст. л. меда или сахара, щепоткой соли и ванилина. Добавьте 3 ст. л. манки для пышности (можно без нее). Тщательно перемешайте до однородности, выложите в смазанную форму и выпекайте 35–40 минут при 180°C до золотистой корочки.

Дайте немного остыть — и вас ждет нежная, сочная, ароматная запеканка с ярким осенним вкусом. Это блюдо станет прекрасным завтраком, полезным десертом или легким ужином.

