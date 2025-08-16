Готовлю вместо ужина! Кабачковая запеканка с сыром — без лишних калорий

Готовлю эту кабачковую запеканку с сыром вместо ужина! Это нежное, воздушное блюдо с хрустящей сырной корочкой, которое богато клетчаткой (3 г на порцию), витаминами А и С, а также кальцием, при этом содержит всего 120 ккал/100 г.

Для приготовления натрите 2 средних кабачка, отожмите сок, смешайте с 2 яйцами, 100 г тертого сыра, 2 ст. л. муки, 2 зубчиками чеснока, зеленью и специями. Выложите массу в форму, посыпьте еще 50 г сыра и запекайте 30 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Подавайте горячей со сметаной — это блюдо без лишних калорий идеально для ПП и диетического питания. Вкус — мягкий, сбалансированный, с пикантными нотками чеснока и пряных трав, а текстура — тающая во рту, но с приятной упругостью.

