Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 16:01

Готовлю вместо ужина! Кабачковая запеканка с сыром — без лишних калорий

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовлю эту кабачковую запеканку с сыром вместо ужина! Это нежное, воздушное блюдо с хрустящей сырной корочкой, которое богато клетчаткой (3 г на порцию), витаминами А и С, а также кальцием, при этом содержит всего 120 ккал/100 г.

Для приготовления натрите 2 средних кабачка, отожмите сок, смешайте с 2 яйцами, 100 г тертого сыра, 2 ст. л. муки, 2 зубчиками чеснока, зеленью и специями. Выложите массу в форму, посыпьте еще 50 г сыра и запекайте 30 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Подавайте горячей со сметаной — это блюдо без лишних калорий идеально для ПП и диетического питания. Вкус — мягкий, сбалансированный, с пикантными нотками чеснока и пряных трав, а текстура — тающая во рту, но с приятной упругостью.

Ранее стало известно, как приготовить болгарский омлет миш-маш: вкуснятина с брынзой и помидорами за 8 минут.

кабачки
запеканки
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинский солдат отомстил сослуживцам и сдал их российским дронам
ЕС выдвинул главные требования по Украине после саммита на Аляске
Захарова посоветовала членам коалиции желающих на забыть ложечки для сахара
Эксперт по языку тела оценила невербальное поведение Путина и Трампа
Прорыв в ДНР, скорый конец спецоперации: новости СВО на вечер 16 августа
В ФРГ Мерца обвинили в том, что страна оказалась на «политической обочине»
Макрон выступил с заявлением, которое не понравится России
Жителей Магаданской области предупредили о риске ЧС из-за подъема воды
«Страшная смерть»: солдаты ВСУ сожгли двух жителей Курской области
Дочь Келлога возмутилась приему Путина на Аляске
На Западе унизили Нетаньяху после слов о «гражданском правительстве» в Газе
В Раде оценили шансы Зеленского продолжать конфликт после саммита на Аляске
В Германии назвали условие выхода Трампа из переговоров по Украине
Стань лучшей свекровью: готовим кабачки на зиму — заготовка просто топ
Куда спрятать деньги в путешествии: лучшие варианты
Как перевезти зелень с дачи, чтобы она не завяла
В Госдуме объяснили, какая фраза Трампа сулит снятие санкций с России
Лучшие направления для однодневных поездок: путешествуем из Москвы
В Британии сделали важное заявление о санкциях после саммита на Аляске
«Путин доказал Трампу»: Дугин о саммите России и США на Аляске
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.