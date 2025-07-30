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30 июля 2025 в 06:31

Болгарский омлет миш-маш: вкуснятина с брынзой и помидорами за 8 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Болгарский омлет миш-маш — это сочное сочетание воздушных яиц, помидоров, сладкого перца и пикантной брынзы, где каждый ингредиент раскрывается по-новому. Готовится он на сковороде за 8 минут.

Для приготовления взбейте 4 яйца с щепоткой соли, добавьте 1 нарезанный кубиками болгарский перец, 2 измельченных помидора (без кожицы) и 100 г раскрошенной брынзы. Разогрейте сковороду с 1 ст. л. оливкового масла, вылейте смесь, готовьте на среднем огне 3 минуты, затем накройте крышкой и томите еще 5 минут до полного загустения.

Подавайте эту вкуснятину сразу, посыпав свежей петрушкой, — омлет хорош и горячим, и теплым. Сочные овощи, тающая брынза и воздушная текстура делают миш-маш не просто завтраком, а кулинарным путешествием в Болгарию! Особенно вкусно с поджаренным хлебом и маслинами.

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яйца
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
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