06 декабря 2025 в 07:27

Юрист рассказала, какие новые дорожные знаки введут в России с 1 января

Юрист Браун: более 60 новых дорожных знаков введут в России с 1 января 2026 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Более 60 новых дорожных знаков и табличек появятся на российских дорогах уже с 1 января 2026 года, заявила РИА Новости юрист Елена Браун. По ее словам, речь идет как о самостоятельных знаках, так и о дополнительных, которые применяются только вместе с основными, — к примеру, пиктограмма «Оплата через приложение» для знака «Платная парковка».

В соответствии с ГОСТ Р 52290-2024, планируется добавить больше 60 новых дорожных знаков и табличек. Многие из которых уже протестированы, например, в Москве по ГОСТ Р 58398-2019, а с 1 января 2026 года должны будут вводиться в действие на всей территории страны, — рассказала Браун.

Юрист пояснила, что многие из знаков уже были успешно протестированы в Москве, потому с января начнут постепенно появляться в остальных российских регионах. Она подчеркнула, что новая система дорожных знаков будет более ясной и конкретизированной. Они будут касаться СИМ, пешеходов, организации движения в городе и даже экологии.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр отмечал, что водитель должен соблюдать правила даже при спорных или установленных неправильно дорожных знаках. По его словам, если есть явные признаки, что знак стоит не там, то можно обратиться к муниципальным властям или в ГАИ.

