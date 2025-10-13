Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 15:39

Автоэксперт высказался о неправильных дорожных знаках

Автоэксперт Хайцеэр: водитель должен соблюдать правила даже при спорных знаках

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Водитель должен соблюдать правила даже при спорных или установленных неправильно дорожных знаках, заявил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. По его словам, переданным НСН, если есть явные признаки, что знак стоит не там, то можно обратиться к муниципальным властям или в ГАИ.

Если есть явные признаки, что знак стоит не там, то можно обратиться к муниципальным властям. <…> В любом случае, как бы знак не был оформлен, водитель, проезжая его, должен соблюдать правила. Неважно, поставил ли его дядя Вася или ограничения установлены законно, — заявил он.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале средний размер штрафа за нарушение ПДД увеличился с 990 до 1109 рублей. Согласно статистике, наиболее часто встречающаяся сумма, которую водители платят за штрафы ГИБДД, составляет 550 рублей, и на нее приходится 59% всех произведенных платежей.

