06 декабря 2025 в 08:14

Секреты сухой засолки икры форели: как приготовить деликатес на праздник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Как засолить икру форели на Новый год в домашних условиях сухим способом — просто и вкусно. Этот метод не требует рассолов, а ингредиенты используются минимальные, но с интересной ноткой — добавляем нежный тимьян. Такой секретный ингредиент почти не встречается в рецептах, а придает икре изысканную пряность.

Для засолки понадобится: свежая икра форели — 200 г, соль мелкого помола — 2 ч. л., сахар — 1/2 ч. л., сушеный тимьян — 1/2 ч. л. Все аккуратно смешайте с икрой, распределите по стерильной емкости и оставьте в холодильнике на 8–10 часов. Благодаря сухому способу икринки сохраняют форму и нежную текстуру, а тимьян добавляет оригинальный аромат.

Подводя итог, сухая засолка с тимьяном — идеальный способ, если вы хотите удивить гостей на Новый год, сохранить натуральный вкус деликатеса и узнать, как засолить икру форели на Новый год в домашних условиях. Попробуйте этот редкий рецепт, и икра станет звездой вашего праздничного стола.

Ранее мы делились рецептом засолки щучьей икры.

