Баклажан — это скучно? Эти 8 рецептов перевернут ваше представление!

Его называют «синеньким» с легкой деревенской теплотой, а на Востоке величают «бадриджаном» — королем овощей. Баклажан может быть шелковистым и нежным в икре, упругим и мясистым в рагу, таять во рту в запеченном виде и хрустеть в румяной корочке.

Мы собрали для вас рецепты, которые раскрывают многогранность баклажана. Здесь вы найдете как проверенную классику, так и новые, неожиданные сочетания.

Праздничные рулетики из баклажанов

Как приготовить баклажаны, которые не стыдно подать на праздник

Как приготовить баклажаны с тофу для похудения

Рецепт сочных запеченных баклажанов с фаршем и сыром

Готовим полезные фаршированные баклажаны с мясом

Праздничная закуска из баклажанов, которая покорит всех

Рецепт пряных баклажанов на зиму

Салат с баклажанами и помидорами

Кулинарное путешествие начинается с разогретой до 200 °C духовки. Продолговатые баклажаны разрезаются вдоль, а их сочная мякоть покрывается глубокими диагональными насечками. Слегка сбрызнутые оливковым маслом с молотой зирой, они отправляются запекаться до состояния нежной текстуры и появления соблазнительной карамельной корочки по краям.

Затем наступает время для тайного штриха — волшебства дымной ароматизации. На дно жаропрочной формы насыпается сухой улун, поверх которого размещается решетка с горячими запеченными баклажанами. Плотно укутав это сооружение фольгой, выдержите его несколько минут, позволяя баклажанам вобрать в себя утонченный дымный шлейф.

Для завершения картины готовится освежающий соус на основе густого греческого йогурта, который соединяется с жидким цветочным медом и острой щепоткой перца. Готовые баклажаны, облаченные в эту нежную палитру вкусов, украшаются россыпью рубиновых гранатовых зерен и свежими листьями кинзы.

Праздничные рулетики из баклажанов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как приготовить баклажаны, которые не стыдно подать на праздник

Для приготовления этого блюда подберите молодые баклажаны удлиненной формы с плотной мякотью. Нарежьте их кружочками средней толщины, слегка присолите и оставьте на короткое время, чтобы выделилась характерная горечь. Обжаривайте кружочки на хорошо разогретой сухой сковороде до появления аппетитных темных полос с обеих сторон — этот секрет позволяет подчеркнуть природную сладость овощей.

Основу для начинки приготовьте из раскрошенного адыгейского сыра, соединив его с рубленым вареным желтком, свежей лимонной цедрой и измельченным миндалем. Готовую ароматную массу выкладывайте между двумя баклажанными кружками, формируя аккуратные двойные слои. Для соуса уварите гранатовый сок до загустения, добавив в него немного мускатного ореха. Полейте «сэндвичи» полученным соусом, разложите в форму и, накрыв фольгой, доведите до готовности в умеренно разогретой духовке.

Как приготовить баклажаны с тофу для похудения

Баклажаны, нарезанные ломтиками, следует обжарить на небольшом количестве масла до состояния нежной мягкости. Параллельно на другой сковороде подрумяньте кусочки тофу до появления аппетитной золотистой корочки. Далее объедините обжаренные баклажаны и тофу, приправив их ароматным чесноком, соевым соусом и вашими любимыми специями. Чтобы ингредиенты пропитались и раскрыли свой вкус, позвольте им потомиться на огне несколько минут. Готовое блюдо идеально дополнить свежей зеленью.

Как приготовить баклажаны с тофу для похудения Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт сочных запеченных баклажанов с фаршем и сыром

Чтобы создать фаршированные баклажаны, возьмите баклажаны, мясной фарш, спелый помидор, репчатую луковицу, чеснок, свежий укроп и твердый сыр. Из приправ подготовьте соль, черный молотый перец и растительное масло.

Баклажаны тщательно промойте и обсушите. Каждый плод разрежьте продольно на две половинки. Аккуратно надсеките мякоть в виде сетки, стараясь не прорезать кожицу. Для удаления легкой горечи присыпьте их солью и оставьте ненадолго, после чего промойте и извлеките мякоть, нарезав ее кубиками.

На разогретой сковороде с маслом обжарьте измельченные лук и чеснок до мягкости. Добавьте мясной фарш и готовьте, помешивая, пока он не потеряет сырой цвет и не станет рассыпчатым. К обжаренному фаршу отправьте нарезанные кубиками баклажаны и помидор. Тушите содержимое сковороды до полного испарения жидкости, затем посолите, поперчите и вмешайте рубленый укроп.

Подготовленные баклажановые «лодочки» расположите в форме для запекания и наполните их ароматной мясной начинкой. Сверху каждую лодочку щедро покройте тертым сыром, который в духовке превратится в румяную шапку.

Отправьте форму в хорошо разогретую духовку. Запекайте до тех пор, пока баклажаны не станут мягкими, а сырная корочка не приобретет красивый золотистый оттенок.

Баклажан — это скучно? Эти 8 рецептов перевернут ваше представление! Фото: Shutterstock/FOTODOM

Готовим полезные фаршированные баклажаны с мясом

В основе сочной начинки лежит мясной фарш, лучше всего сочетание свинины и говядины. К нему добавляется измельченный репчатый лук, ароматный зубчик чеснока и томатная паста для пикантности, соль и перец — по вкусу. Идеальными съедобными формами для этой массы послужат крупные баклажаны, из которых следует аккуратно извлечь мякоть. Ее не стоит выбрасывать — мелко порубите и обжарьте вместе с луком, а затем соедините с фаршем. Получившейся ароматной смесью наполняются баклажанные лодочки, а для аппетитной корочки сверху можно добавить сыр. Запекаются они до золотистого цвета, пока мясной сок не пропитает нежную текстуру овоща, создавая невероятно насыщенное и сочное блюдо.

Праздничная закуска из баклажанов, которая покорит всех

Ключ к впечатляющей сервировке кроется в изящной технике нарезки баклажана: овощ разрезают вдоль на тонкие пластины, оставляя нетронутым основание, а затем аккуратно расправляют в виде веера. В результате получается изысканная форма, напоминающая пышный хвост павлина, что и подарило блюду его название.

Для кулинарного вдохновения подготовьте несколько средних баклажанов, порцию твердого сыра, спелые помидоры, сочный болгарский перец, несколько зубчиков чеснока, а также майонез или сметану для заправки, соль и растительное масло. По желанию ансамбль можно дополнить ветчиной, колбасой или нежным куриным филе, свежими огурцами, пикантными маслинами и душистой зеленью для украшения.

Баклажаны нарезают удлиненными ломтиками или формируют из них веер, слегка присаливают и дают постоять, чтобы ушла легкая горчинка. После этого их промывают, обсушивают и запекают в духовке до мягкости и золотистого оттенка. Пока баклажаны томятся в духовке, нарезают помидоры кружочками, перец — изящной соломкой, огурцы — тонкими ломтиками, а сыр натирают на терке. Чеснок смешивают с майонезом или сметаной, создавая ароматный соус.

Теплые запеченные баклажаны выкладывают на блюдо, воссоздавая подобие павлиньего хвоста. Каждый ломтик смазывают чесночным соусом и декорируют овощной нарезкой, сыром и зеленью. Таким образом, каждый кусочек превращается в яркое «перо», складываясь в праздничную композицию. Это блюдо прекрасно как в теплом, так и в охлажденном виде.

Рецепт пряных баклажанов на зиму Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт пряных баклажанов на зиму

Для приготовления пикантных баклажанов на зиму необходимо запастись свежими баклажанами, чесноком, укропом и растительным маслом для обжаривания. Особый вкус закуске придаст ароматный маринад на основе воды, столового уксуса, натурального меда, зернистой горчицы, соли, душистого перца горошком и лаврового листа.

Баклажаны следует нарезать кружочками средней толщины, обильно посолить и оставить ненадолго, чтобы вышла лишняя горечь. По истечении времени их нужно промыть и обжарить в хорошо разогретом масле до привлекательной золотистой корочки.

На дно простерилизованных банок укладывается рубленый укроп и нарезанный пластинами чеснок. Затем следует плотным слоем разместить обжаренные баклажаны, перемежая их оставшимися пряностями. Теперь пора приготовить маринад: прокипятите все компоненты, за исключением уксуса и горчицы, а затем снимите с огня и добавьте их. Горячим маринадом нужно залить содержимое банок, после чего их следует немедленно укупорить. Для создания эффекта термоса банки переворачивают на крышки и тщательно укутывают теплым одеялом.

Салат с баклажанами и помидорами

Баклажаны нарезаются небольшими кубиками и обжариваются на разогретом масле до мягкости и появления золотистой корочки. Процесс занимает около десяти минут. В завершение приготовления в сковороду вливается соевый соус, и все прогревается в течение одной минуты.

Для салата спелые томаты нарезаются кубиками, а репчатый лук шинкуется полукольцами. Чеснок пропускается через пресс. Все подготовленные ингредиенты соединяются в салатнице, сбрызгиваются лимонным соком, приправляются солью и перцем, а затем посыпаются измельченной свежей зеленью.

