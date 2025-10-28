Как приготовить баклажаны, которые не стыдно подать на праздник

Отберите три небольших упругих баклажана цилиндрической формы. Нарежьте их кольцами толщиной 1,5 см, посолите и оставьте «потеть» ровно 12 минут. Не промокайте влагу — вместо этого обжарьте кольца на сухой раскаленной сковороде до проявления темных подпалин с двух сторон. Эта техника раскроет скрытую сладость плодов. Для начинки превратите в крошку 150 г адыгейского сыра, смешайте с желтком от вареного яйца, чайной ложкой лимонной цедры и лепестками миндаля. Выкладывайте горку начинки между двумя баклажанными кольцами, создавая «сэндвичи». Полейте соусом из уваренного вдвое гранатового сока с щепоткой мускатного ореха. Выложите их в форму и томите под фольгой 15 минут при 180 °C.

Ранее мы писали о том, как испечь торт «Зебра».