29 октября 2025 в 16:26

Готовьте банки: рецепт пряных баклажанов на зиму

Готовим баклажаны на зиму по-новому! Сделать зиму ярче поможет медово-горчичная заливка. Что вам понадобится: 2 килограмма баклажанов, 2 головки чеснока, крупный пучок укропа, растительное масло для обжаривания. Для маринада: 500 миллилитров воды, 100 миллилитров столового уксуса (9%), 100 граммов натурального меда, 3 столовые ложки зернистой горчицы, 1 столовая ложка соли, смесь перцев горошком, 2–3 листа лавра.

Баклажаны на зиму режем колечками толщиной 1,5 см, солим и оставляем на 30 минут. Потом промойте их, обжарьте в раскаленном масле до образования золотистой поверхности.

На дно чистых банок поместите измельченный укроп и пластинки чеснока. Плотно уложите обжаренные ломтики баклажанов на зиму, переслаивая оставшимися пряностями.

Приготовьте маринад: прокипятите 5 минут, снимите с плиты, введите уксус и горчичные зерна. Залейте им баклажаны, укупорьте банки и переверните на крышки. Закутайте одеялом вкусное соленье!

До этого NEWS.ru публиковал рецепт пасты болоньезе.

