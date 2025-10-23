Ужин для предложения руки и сердца: готовим вкуснейшую пасту болоньезе

Как правильно приготовить пасту болоньезе? Классический рецепт — в рецепте от NEWS.ru. Ингредиенты для соуса: сельдерей — 1 стебель (около 50 г), морковь — 1 шт. (средняя, около 100 г), средняя луковица — 1 шт. (около 150 г), мясной фарш — 650 г (любой на ваш вкус), помидоры в собственном соку — 400 г (или паста из помидоров — 3 ст. л.), бульон мясной (или обычная вода негазированная) — 250 мл, сухое красное вино — 100 мл (если вам захочется), масло из оливок — 3,5 ст. л. и любимые приправы с незаменимыми перцем и солью. Основа: спагетти — 350–400 г, сыр пармезан — для подачи.

Пасту болоньезе готовим так: овощи превращаем в мелкие кубики, пассеруем чуть-чуть и добавляем мясную основу. Хорошенько обжариваем до золотистой корочки и вводим томатную пасту с бульоном. Томим блюдо в течение 90–120 минут. Макароны отваривают до состояния альденте, соединяют с соусом. Блюдо подают горячим, посыпав тертым сыром. Идеальный ужин для того, чтобы сделать предложение руки и сердца. Не забудьте свечи, чтобы сделать вечер еще атмосфернее! Также выберите подходящее музыкальное сопровождение.

Все!