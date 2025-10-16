На праздник и в будни: классический рецепт цезаря: это вкуснейший салат

Проверенный рецепт цезаря с курицей — в нашем материале. Для основы легкого, но сытного салата понадобятся филе курицы, багет и салат романо. Классический соус готовится из яйца, чеснока, анчоусов, дижонской горчицы, лимонного сока, масла из оливок и пармезана. Пропорции ингредиентов можно варьировать по своему вкусу.

Сухарики для салата цезарь готовим так: режем багет кубиками, сбрызгиваем оливковым маслом и подрумяниваем в духовке 10 минут. Филе жарим на сковороде до золотистости, солим, перчим и режем полосками. После по рецепту цезаря с курицей «шаманим» с заправкой: взбиваем все ингредиенты в блендере, постепенно вливая масло. Масса должна загустеть.

Романо рвем руками в миску, поливаем соусом, аккуратно перемешиваем. Сверху выкладываем курицу, посыпаем пармезаном и гренками. Не жалейте сыра и ешьте сразу, пока гренки хрустят! Поверьте, этот рецепт — лучший в интернете. Ваша семья и гости останутся в восторге, как и вы сами! Приятного аппетита и хорошего настроения.

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт салата из редиски.