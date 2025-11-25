День матери
25 ноября 2025 в 11:16

Хрустящие чуду на завтрак — готовлю с тыквой и без капли мяса: вкуснота из Дагестана

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эти чуду — идеальный способ вкусно приготовить сезонную тыкву. Сладковатая начинка в сочетании с хрустящим тестом создает тот самый уютный осенний вкус, который согревает изнутри.

Для чуду мне понадобится: мука (500 г), теплая вода (250 мл), соль (1 ч. л.). Для начинки: тыква (600 г), лук (2 шт.), сливочное масло (50 г), соль, перец.

В глубокой миске смешиваю муку с солью. Постепенно вливаю теплую воду и замешиваю крутое эластичное тесто. Оно должно быть плотным, но не тугим. Накрываю полотенцем и оставляю отдыхать на 30 минут. Для начинки тыкву и лук натираю на крупной терке. Обязательно отжимаю массу руками от лишнего сока — это ключевой момент, иначе тесто размокнет. Добавляю растопленное сливочное масло, соль и перец, тщательно перемешиваю. Разделяю тесто на 8-10 частей. Каждую раскатываю в тонкий круг диаметром около 20 см. На одну половину круга распределяю начинку, отступая от края 1,5-2 см. Накрываю второй половиной и плотно защипываю края, можно пройтись по ним вилкой для надежности. Разогреваю сковороду без масла на среднем огне. Обжариваю чуду по 3-4 минуты с каждой стороны до появления золотистых пятен. Готовые лепешки сразу смазываю кусочком сливочного масла и подаю горячими.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

