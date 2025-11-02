Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 18:01

Нежная горбуша на луковой подушке: сочное филе на ужин без возни и кучи посуды! Всего 15 минут — и ноль проблем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы ищете простой, но невероятно вкусный рецепт полезного ужина, обратите внимание на эту горбушу! Рыба, запеченная на ароматной луковой подушке с укропом, получается удивительно нежной и сочной. Такой способ приготовления идеально подходит для горбуши, которая содержит немного жира, но при этом богата белком и ценными микроэлементами. Блюдо готовится быстро, не требует сложных ингредиентов, но всегда получается эффектным — идеально и для будничного ужина, и для праздничного стола. А какой аромат наполняет кухню во время запекания!

Для приготовления вам понадобится: 1 кг филе горбуши, 150 г репчатого лука, 6 веточек свежего укропа, соль по вкусу. Лук нарежьте тонкими полукольцами и равномерно распределите по дну формы для запекания. Сверху выложите филе горбуши кожей вниз. Посолите рыбу по вкусу и обильно посыпьте измельченным укропом. Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 5–7 минут до легкой румяности. Подавайте горбушу прямо на луковой подушке, полив образовавшимся соком. Идеальным дополнением станут свежие овощи или легкий салат.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

