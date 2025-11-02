Нежная горбуша на луковой подушке: сочное филе на ужин без возни и кучи посуды! Всего 15 минут — и ноль проблем

Если вы ищете простой, но невероятно вкусный рецепт полезного ужина, обратите внимание на эту горбушу! Рыба, запеченная на ароматной луковой подушке с укропом, получается удивительно нежной и сочной. Такой способ приготовления идеально подходит для горбуши, которая содержит немного жира, но при этом богата белком и ценными микроэлементами. Блюдо готовится быстро, не требует сложных ингредиентов, но всегда получается эффектным — идеально и для будничного ужина, и для праздничного стола. А какой аромат наполняет кухню во время запекания!

Для приготовления вам понадобится: 1 кг филе горбуши, 150 г репчатого лука, 6 веточек свежего укропа, соль по вкусу. Лук нарежьте тонкими полукольцами и равномерно распределите по дну формы для запекания. Сверху выложите филе горбуши кожей вниз. Посолите рыбу по вкусу и обильно посыпьте измельченным укропом. Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 5–7 минут до легкой румяности. Подавайте горбушу прямо на луковой подушке, полив образовавшимся соком. Идеальным дополнением станут свежие овощи или легкий салат.

