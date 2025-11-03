Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 11:36

«Я тебе не верю»: звезда «Эйфории» накричала на бывшего жениха в машине

Сидни Суини поссорилась с бывшим женихом в машине на глазах у прохожих

Сидни Суини Сидни Суини Фото: Steve Vas/IMAGO/Global Look Press

Американская актриса Сидни Суини поссорилась со своим бывшим женихом Джонатаном Давино в его машине на глазах у прохожих, сообщает издание TMZ. Знаменитость заметили за ужином с друзьями в ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике, штат Калифорния.

После встречи она села в авто, проехала несколько кварталов и пересела в машину экс-возлюбленного. По словам источника, между ними произошла ссора. Собеседник издания утверждает, что в какой-то момент звезда сериала «Эйфория» громко закричала на мужчину: «Я тебе не верю. Пожалуйста, уйди, оставь меня в покое».

О том, что Суини приняла решение отложить церемонию бракосочетания, стало известно в конце марта. По ее словам, причиной стали серьезные проблемы в отношениях. Как отметили источники в окружении актрисы, у влюбленных был конфликт из-за ее работы.

Ранее голливудская актриса Дженнифер Энистон впервые показала фото со своим возлюбленным Джимом Кертисом, который работает гипнотерапевтом. Звезда опубликовала снимок, на котором она стоит за спиной 50-летнего мужчины, обнимая его. Оба улыбаются и смотрят в одном направлении.

знаменитости
актрисы
скандалы
США
