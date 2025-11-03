Дженнифер Энистон впервые показала своего возлюбленного-гипнотерапевта

Голливудская актриса Дженнифер Энистон впервые показала фото со своим возлюбленным Джимом Кертисом, который работает гипнотерапевтом. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) звезда опубликовала снимок, на котором она стоит за спиной 50-летнего Кертиса, обнимая его. Оба улыбаются и смотрят в одном направлении. Гипнотерапевт одет в черный джемпер, брюки и наручные часы. Энистон сопроводила публикацию поздравительной надписью в честь юбилея партнера.

С днем рождения, моя заветная любовь, — подписала актриса.

Слухи о романтических отношениях между Энистон и Кертисом появились еще в июле 2025 года. Известно, что актриса следила за профилем гипнотерапевта в социальных сетях на протяжении почти двух лет. Она регулярно отмечала лайками его посты с упражнениями «для исцеления, восстановления после развода и поиска новой любви», а также публикацию с призывом «не изолировать себя» от отношений.

До этого сообщалось, что голливудская актриса была удивлена, узнав, что настоящее имя ее подруги Риз Уизерспун — Лора Джин. Этот факт стал известен во время совместного участия актрис в шоу «Do You Even Me Know?». Уизерспун объяснила, что изменила имя в самом начале актерской карьеры, оставив лишь девичью фамилию. Ее кинодебют состоялся в 1991 году, а знакомство с Энистон произошло на съемочной площадке сериала «Друзья».