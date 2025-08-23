Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Актриса Дженнифер Энистон обрела спокойствие в отношениях с гипнотерапевтом Джимом Кертисом, заявил инсайдер изданию People. По его словам, знаменитости, привыкшей к бешеному ритму жизни, нравится уверенность и расслабленная атмосфера, которую излучает ее новый партнер.

Джим замечательный. Его обожают близкие Дженнифер. С ним легко и спокойно — он излучает уверенность, и Джен это очень нравится, — рассказал инсайдер.

Как уточняет источник, Кертис помогает Энистон «сбавить обороты и отдышаться» после напряженной работы. Слухи об их романе появились еще в июле — известно, что актриса почти два года следила за Джимом в соцсетях, лайкая его посты о психологических упражнениях для исцеления после развода и поиска новой любви.

Ранее голливудский актер Орландо Блум отреагировал на слухи о романе певицы Кэти Перри с экс-премьер-министром Канады Джастином Трюдо. После появления фотографий Перри и Трюдо в ресторане в Сети распространилась шутка о том, что сам Блум якобы ужинал с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель. Актер нашел этот пост в Instagram (деятельность в РФ запрещена) и оставил несколько смайликов с аплодисментами.

