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04 августа 2025 в 12:05

Орландо Блум посмеялся над романом Кэти Перри и экс-премьера Канады

Орландо Блум с иронией отнесся к свиданию Кэти Перри и Джастина Трюдо

Орландо Блум Орландо Блум Фото: Cat Morley/Global Look Press

Голливудский актер Орландо Блум отреагировал на слухи о романе певицы Кэти Перри с экс-премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщает Page Six. После появления фотографий Перри и Трюдо в ресторане в Сети распространилась шутка о том, что сам Блум якобы ужинал с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель. Актер нашел этот пост в Instagram (деятельность в РФ запрещена) и оставил несколько смайликов с аплодисментами.

Пользователи сочли, что Блум таким образом пошутил над новыми отношениями своей бывшей возлюбленной. Других реакций от актера не последовало.

Ранее сообщалось, что певица и политик провели вечер в одном из фешенебельных ресторанов Монреаля. Очевидцы утверждают, что пара активно общалась, заказывала коктейли и делила блюда на двоих.

До этого 85-летнего Аль Пачино заметили за ужином в римском ресторане в компании молодой журналистки Катерины Ди Терлицци. Папарацци сфотографировали, как девушка нежно целует актера в щеку, на что он ответил объятием и улыбкой. Между ними велась оживленная беседа, но в какой-то момент Пачино отвлекся на телефон.

Орландо Блум
Кэти Перри
романы
шутки
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