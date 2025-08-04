Орландо Блум посмеялся над романом Кэти Перри и экс-премьера Канады Орландо Блум с иронией отнесся к свиданию Кэти Перри и Джастина Трюдо

Голливудский актер Орландо Блум отреагировал на слухи о романе певицы Кэти Перри с экс-премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщает Page Six. После появления фотографий Перри и Трюдо в ресторане в Сети распространилась шутка о том, что сам Блум якобы ужинал с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель. Актер нашел этот пост в Instagram (деятельность в РФ запрещена) и оставил несколько смайликов с аплодисментами.

Пользователи сочли, что Блум таким образом пошутил над новыми отношениями своей бывшей возлюбленной. Других реакций от актера не последовало.

Ранее сообщалось, что певица и политик провели вечер в одном из фешенебельных ресторанов Монреаля. Очевидцы утверждают, что пара активно общалась, заказывала коктейли и делила блюда на двоих.

До этого 85-летнего Аль Пачино заметили за ужином в римском ресторане в компании молодой журналистки Катерины Ди Терлицци. Папарацци сфотографировали, как девушка нежно целует актера в щеку, на что он ответил объятием и улыбкой. Между ними велась оживленная беседа, но в какой-то момент Пачино отвлекся на телефон.