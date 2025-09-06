Орландо Блум дал первый комментарий о разрыве с Кэти Перри

Британский киноактер Орландо Блум впервые откровенно рассказал о своих чувствах после недавнего расставания с певицей Кэти Перри в шоу Today. До этого интервью он избегал комментариев о личных переживаниях, ограничиваясь лишь упоминаниями о родительских обязанностях.

Я в порядке, я благодарен за все. У нас самая красивая дочь. Мы великолепны. Мы будем великолепны. Только любовь, — отметил актер.

Звезды объявили о разрыве в июне текущего года после почти 10 лет отношений и помолвки. Представители пары подчеркнули, что расставание прошло без скандалов и с взаимным уважением. Бывшие возлюбленные намерены и дальше совместно воспитывать общую пятилетнюю дочь Дейзи.

Ранее Блум отреагировал на слухи о романе Перри с экс-премьер-министром Канады Джастином Трюдо. После появления фотографий певицы и Трюдо в ресторане в Сети распространилась шутка о том, что сам актер якобы ужинал с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель. Актер нашел этот пост в Instagram (деятельность в РФ запрещена) и оставил несколько смайликов с аплодисментами.