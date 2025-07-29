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29 июля 2025 в 22:00

Кэти Перри засняли на свидании с бывшим высокопоставленным чиновником

Певицу Кэти Перри заметили на ужине с экс-премьером Канады Трюдо

Кэти Перри Кэти Перри Фото: CraSH/Global Look Press

Американскую поп-звезду Кэти Перри, которая недавно рассталась с Орланодом Блумом, заметили за ужином с бывшим премьером Канады Джастином Трюдо, сообщает TMZ. Певица и политик провели вечер в одном из фешенебельных ресторанов Монреаля.

Очевидцы утверждают, что пара активно общалась, заказывала коктейли и делила блюда на двоих. Пока неизвестно, была ли это просто дружеская встреча или начало нового романа.

Кэти Перри и Орландо Блум окончательно разошлись после почти девяти лет отношений. По слухам, расставание произошло еще в начале года, но публично пара не комментировала разрыв, чтобы избежать лишнего внимания и не травмировать общую дочь. Они обручились в 2019 году, а в 2020 году у них родился ребенок.

Ранее 85-летнего Аль Пачино заметили за ужином в римском ресторане в компании молодой журналистки Катерины Ди Терлицци. Папарацци сфотографировали, как девушка нежно целует актера в щеку, на что он ответил объятием и улыбкой. Между ними велась оживленная беседа, но в какой-то момент Пачино отвлекся на телефон.

Кэти Перри
Джастин Трюдо
Орландо Блум
политики
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