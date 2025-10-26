Счастливая Кэти Перри появилась на публике с экс-премьером Канады Кэти Перри и Джастин Трюдо впервые появились на публике, держась за руки

Американская певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые появились на публике как пара, держась за руки. На появившемся в Сети снимке исполнительница и политик улыбаются. На певице короткое красное платье с глубоким декольте, волосы собраны в пучок. Экс-премьер одет в официально-деловом стиле.

До этого певицу застали целующейся с Трюдо на борту 24-метровой яхты Caravelle у берегов Калифорнии. На опубликованных фото можно рассмотреть две фигуры, обнимающиеся на верхней палубе. Снимки сделал проплывавший мимо турист. На них запечатлена 40-летняя исполнительница в черном мини-бикини, обнимающаяся с Трюдо, оголившим торс.

Ранее бывший муж певицы британский киноактер Орландо Блум отреагировал на слухи о романе Перри с экс-премьер-министром Канады. После появления фотографий певицы и Трюдо в ресторане в Сети распространилась шутка о том, что сам актер якобы ужинал с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель. Актер нашел этот пост в Instagram (деятельность в РФ запрещена) и оставил несколько смайликов с аплодисментами.