26 октября 2025 в 18:38

Счастливая Кэти Перри появилась на публике с экс-премьером Канады

Кэти Перри и Джастин Трюдо впервые появились на публике, держась за руки

Кэти Перри Кэти Перри Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые появились на публике как пара, держась за руки. На появившемся в Сети снимке исполнительница и политик улыбаются. На певице короткое красное платье с глубоким декольте, волосы собраны в пучок. Экс-премьер одет в официально-деловом стиле.

До этого певицу застали целующейся с Трюдо на борту 24-метровой яхты Caravelle у берегов Калифорнии. На опубликованных фото можно рассмотреть две фигуры, обнимающиеся на верхней палубе. Снимки сделал проплывавший мимо турист. На них запечатлена 40-летняя исполнительница в черном мини-бикини, обнимающаяся с Трюдо, оголившим торс.

Ранее бывший муж певицы британский киноактер Орландо Блум отреагировал на слухи о романе Перри с экс-премьер-министром Канады. После появления фотографий певицы и Трюдо в ресторане в Сети распространилась шутка о том, что сам актер якобы ужинал с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель. Актер нашел этот пост в Instagram (деятельность в РФ запрещена) и оставил несколько смайликов с аплодисментами.

