Кэти Перри застали за поцелуем с известным политиком

Певицу Кэти Перри застали целующейся с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо на борту 24-метровой яхты Caravelle у берегов Калифорнии, сообщает британский таблоид Daily Mail. На опубликованных фото можно рассмотреть две фигуры, обнимающиеся на верхней палубе. Снимки сделал проплывавший мимо турист.

Она подъехала на своей лодке к небольшому общественному судну, где можно было понаблюдать за китами, а потом они начали целоваться. Я не понял, с кем она, пока не увидел татуировку на руке парня, и сразу понял, что это Джастин Трюдо, — поделился турист.

На снимках запечатлена 40-летняя Перри в черном мини-бикини, обнимающаяся с по пояс голым Трюдо. Пара никак не отреагировала на снимающего их туриста, возможно, даже не заметив его. В какой-то момент 53-летний политик даже позволил себе положить руку на ягодицы певицы.

Ранее британский киноактер Орландо Блум впервые откровенно рассказал о своих чувствах после недавнего расставания с Кэти Перри в шоу Today. До этого интервью он избегал комментариев о личных переживаниях, ограничиваясь лишь упоминаниями о родительских обязанностях. Он отметил, что с ним все в порядке, а также поблагодарил свою бывшую жену за время, проведенное с ней.

До этого Блум отреагировал на слухи о романе Перри с экс-премьер-министром Канады Джастином Трюдо. После появления фотографий певицы и Трюдо в ресторане в Сети распространилась шутка о том, что сам актер якобы ужинал с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель. Актер нашел этот пост в Instagram (деятельность в РФ запрещена) и оставил несколько смайликов с аплодисментами.