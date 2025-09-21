«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 10:56

Дженнифер Энистон узнала настоящее имя Риз Уизерспун после 25 лет дружбы

Дженнифер Энистон Дженнифер Энистон Фото: Giada Papini Rampelotto/EuropaNe/Global Look Press

Голливудская актриса Дженнифер Энистон была крайне удивлена, когда узнала, что настоящее имя ее подруги Риз Уизерспун, с которой она дружила 25 лет — Лора Джин. Любопытная деталь всплыла во время участия актрис в эпизоде ​​шоу «Do You Even Me Know?» телеканала LADbible. Уизерспун сократила имя и оставила только девичью фамилию с началом актерской карьеры.

Что? Кто, черт возьми, такая Лора? Погоди, Лора Джин?!сказала Энистон.

Дебют Риз Уизерспун на экране состоялся в 1991 году, а познакомились актрисы на съемочной площадке сериала «Друзья». Примечательно, что сама Уизерспун также не смогла назвать второе имя подружки — Джанна.

Мне было только что лет, когда я узнала это, — призналась она.

Ранее СМИ писали, что Энистон обрела спокойствие в отношениях, когда начала встречаться с гипнотерапевтом Джимом Кертисом. По словам близких, в новом партнере ей понравились уверенность и расслабленная атмосфера, которую он излучает. Как уточняет источник, Кертис помогает Энистон «сбавить обороты и отдышаться» после напряженной работы.

