01 ноября 2025 в 07:00

Эффектное блюдо за копейки: обалденный салат с селедкой и свеклой — польза омега-3 и овощей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эффектное блюдо за копейки: обалденный салат с селедкой и свеклой — польза омега-3 и овощей. Хотите разнообразить меню простым, но вкуснейшим блюдом? Приготовьте салат с селёдкой — он сочетает насыщенный вкус и пользу: омега‑3 из рыбы и клетчатку из овощей. Это отличный вариант и для будничного ужина, и для праздничного стола: готовится быстро, выглядит нарядно, а ингредиенты всегда под рукой. К тому же блюдо получается сытным, но не тяжёлым — идеальный баланс для семейного обеда.

Для салата возьмите 3 отварные картофелины, 1 отварную свёклу, 200 г малосольной селёдки, 1 красную луковицу, 2–3 маринованных огурца, половину банки зелёного горошка, пучок свежего укропа. Для заправки понадобится 3 ст. л. нерафинированного растительного масла, 2 ч. л. зернистой горчицы, соль и перец по вкусу.

Картофель и свёклу нарежьте кубиками, селёдку — ломтиками, лук — полукольцами, огурцы — кубиками. Сложите всё в большую миску, добавьте горошек и мелко рубленый укроп. Заправьте маслом и горчицей, аккуратно перемешайте, при необходимости досолите и поперчите. Подавайте слегка охлаждённым — так вкусы раскроются полнее. Приятного аппетита!

Ранее мы делились рецептом салата, который улетает со стола быстрее новомодных. Готовим слоеный шпротный салат — железобетонно понравится всем гостям.

