Скумбрию запекаю только так: простой рецепт в лодочке с цитрусовым соусом — никакого рыбного запаха и вкус шикарный. Надоела скумбрия, приготовленная одним и тем же способом? Попробуйте запечь её в фольге с апельсином и лимоном — получится сочное, ароматное блюдо с лёгкой цитрусовой ноткой. Такой вариант подойдёт и для будничного ужина, и для праздничного стола: готовится быстро, выглядит аппетитно, а вкус поражает своей изысканной простотой. Добавьте в рецепт лук — он придаст дополнительную сочность и мягкость.

Для приготовления возьмите одну очищенную скумбрию без головы, натрите её солью, перцем и прованскими травами. Сделайте из фольги удобную лодочку, уложите в неё рыбу. Приготовьте соус: смешайте столовую ложку оливкового масла, две столовые ложки соевого соуса и сок половины лимона и апельсина. Полейте рыбу этой ароматной смесью.

В брюшко положите дольки лимона и апельсина, а также несколько колечек лука. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут. Подавайте с овощным салатом и рисом — блюдо получится по‑настоящему праздничным и невероятно вкусным!

