Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 09:15

10 минут — и горбуша как в ресторане: обалденный рецепт со сливками — идеально к рису и картофелю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

10 минут — и горбуша как в ресторане: обалденный рецепт со сливками — идеально к рису и картофелю. Устали придумывать, что приготовить на ужин? Попробуйте этот простой рецепт. Это нежное, ароматное блюдо, от которого все будут в восторге. Рыба в сливочном соусе с лимоном и помидорами черри получается удивительно сочной и пикантной. Такой ужин не только порадует вкусом, но и не отнимет много времени и сил.

Начните с подготовки рыбы: промокните 300 г филе горбуши бумажным полотенцем и нарежьте на порционные кусочки. Посолите и поперчите по вкусу. На разогретой сковороде с ложкой растительного масла обжарьте рыбу кожей вниз (если кожа есть) 3–4 минуты до золотистой корочки, затем переверните и готовьте ещё 2–3 минуты. Для соуса убавьте огонь, влейте 100 мл сливок, добавьте измельчённый зубчик чеснока, столовую ложку муки и сок половины лимона. Потушите 2–3 минуты, пока соус не загустеет. Затем положите половинки 5–7 помидоров черри и прогрейте ещё минуту. Подавайте рыбу горячей, щедро поливая ароматным соусом и посыпав свежей зеленью — петрушкой или укропом.

Ранее мы готовили обалденный пирог «Мужская мечта». Продукты простые — картошка и фарш.

Читайте также
Нежнее горбуши я не ела — рецепт с чесноком и сливками
Семья и жизнь
Нежнее горбуши я не ела — рецепт с чесноком и сливками
Нежная рыбка для особых случаев: готовлю семгу под сливочным соусом — гармония вкусов на тарелке
Общество
Нежная рыбка для особых случаев: готовлю семгу под сливочным соусом — гармония вкусов на тарелке
Обожаю пироги, которые не надо печь: холодный чизкейк из моркови не только вкусный, но и насыщает витаминами
Общество
Обожаю пироги, которые не надо печь: холодный чизкейк из моркови не только вкусный, но и насыщает витаминами
Горбуша в лимонном соусе — ужин, который не требует усилий
Семья и жизнь
Горбуша в лимонном соусе — ужин, который не требует усилий
Курица, которая пахнет как праздник, — лимон и розмарин творят чудеса
Семья и жизнь
Курица, которая пахнет как праздник, — лимон и розмарин творят чудеса
горбуша
рыба
простой рецепт
сливки
лимон
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актер Устюгов вышел в свет с женой, которая младше его на 17 лет
США поставили ультиматум Сербии из-за «Газпрома»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 октября 2025 года
Россия устроила неприятный сюрприз новому премьеру Японии
Простой салат «Красное море» — украшение стола!
Трамп нашел антимиротворческий выход из конфликта на Украине
Российский боец рассказал о «натовских» трофеях из зоны СВО
Робот София начнет работать в подмосковном правительстве
Следователи ответили на вопрос о странном появлении Усольцева онлайн
Полиция задержала третьего подозреваемого в ограблении Лувра
Китай утвердил запуск космического корабля Shenzhou-21 к станции Tiangong
Хрустящий, сырный, с чесночком: рулет, который просят все мои друзья
Европа готовится к худшему и создает общий транспортный коридор
Названо число жертв разрушительного урагана «Мелисса»
Трамп и Си Цзиньпин заключили сделку по Украине
Воробьев предложил ввести маркировку для влажных салфеток
Егор Крид извинился перед фанатами
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне на текущей неделе
Мы в будущем! Учимся оплачивать парковки в Самаре задолго до их появления
Авиабомба вмолотила в землю пункт дислокации егерской бригады ВСУ
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

На замену надоевшим котлетам: хрустящий куриный конверт с начинкой — жарим полезно без тонны масла
Общество

На замену надоевшим котлетам: хрустящий куриный конверт с начинкой — жарим полезно без тонны масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.