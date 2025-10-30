10 минут — и горбуша как в ресторане: обалденный рецепт со сливками — идеально к рису и картофелю. Устали придумывать, что приготовить на ужин? Попробуйте этот простой рецепт. Это нежное, ароматное блюдо, от которого все будут в восторге. Рыба в сливочном соусе с лимоном и помидорами черри получается удивительно сочной и пикантной. Такой ужин не только порадует вкусом, но и не отнимет много времени и сил.

Начните с подготовки рыбы: промокните 300 г филе горбуши бумажным полотенцем и нарежьте на порционные кусочки. Посолите и поперчите по вкусу. На разогретой сковороде с ложкой растительного масла обжарьте рыбу кожей вниз (если кожа есть) 3–4 минуты до золотистой корочки, затем переверните и готовьте ещё 2–3 минуты. Для соуса убавьте огонь, влейте 100 мл сливок, добавьте измельчённый зубчик чеснока, столовую ложку муки и сок половины лимона. Потушите 2–3 минуты, пока соус не загустеет. Затем положите половинки 5–7 помидоров черри и прогрейте ещё минуту. Подавайте рыбу горячей, щедро поливая ароматным соусом и посыпав свежей зеленью — петрушкой или укропом.

Ранее мы готовили обалденный пирог «Мужская мечта». Продукты простые — картошка и фарш.