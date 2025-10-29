Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 14:45

Надоели беляши и курники? Готовим обалденный пирог «Мужская мечта»: продукты простые — картошка и фарш

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Надоели привычные беляши и курники? Хочется чего‑то по‑настоящему сытного, но без лишних сложностей? Готовим обалденный пирог «Мужская мечта»: продукты простые — картошка и фарш. Это не просто выпечка, а настоящий кулинарный подвиг, который покорит даже самых взыскательных едоков. Сочная мясная начинка, нежные кусочки картофеля и хрустящая золотистая корочка — сочетание, от которого сложно отказаться. И что особенно приятно: рецепт настолько прост, что справится даже начинающий кулинар.

Для начала замесите тесто: смешайте 200 г мягкого сливочного масла с 200 г сметаны, двумя яйцами, половиной чайной ложки разрыхлителя и чайной ложкой соли. Постепенно вводите 400–500 г муки, пока не получится мягкое, но не липкое тесто. Накройте его полотенцем и оставьте на полчаса. Для начинки обжарьте три луковицы до прозрачности, добавьте 500 г мясного фарша (лучше смесь говядины со свининой).

Две картофелины нарежьте кубиками и отправьте к фаршу, приправьте специями, солью и перцем. Раскатайте большую часть теста в форму с бортиками, выложите начинку, посыпьте 100 г тёртого сыра, накройте второй частью теста и тщательно защипните края. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C до золотистой корочки. Готово — можно звать всех к столу!

Ранее мы делились рецептом вместо надоевшей шарлотки. Готовим французский цитрусовый пирог — вас покорит вкуснейшая начинка и простые продукты.

пироги
беляши
картошка
фарш
Ольга Шмырева
О. Шмырева
