Надоели беляши и курники? Готовим обалденный пирог «Мужская мечта»: продукты простые — картошка и фарш

Надоели привычные беляши и курники? Хочется чего‑то по‑настоящему сытного, но без лишних сложностей? Готовим обалденный пирог «Мужская мечта»: продукты простые — картошка и фарш. Это не просто выпечка, а настоящий кулинарный подвиг, который покорит даже самых взыскательных едоков. Сочная мясная начинка, нежные кусочки картофеля и хрустящая золотистая корочка — сочетание, от которого сложно отказаться. И что особенно приятно: рецепт настолько прост, что справится даже начинающий кулинар.

Для начала замесите тесто: смешайте 200 г мягкого сливочного масла с 200 г сметаны, двумя яйцами, половиной чайной ложки разрыхлителя и чайной ложкой соли. Постепенно вводите 400–500 г муки, пока не получится мягкое, но не липкое тесто. Накройте его полотенцем и оставьте на полчаса. Для начинки обжарьте три луковицы до прозрачности, добавьте 500 г мясного фарша (лучше смесь говядины со свининой).

Две картофелины нарежьте кубиками и отправьте к фаршу, приправьте специями, солью и перцем. Раскатайте большую часть теста в форму с бортиками, выложите начинку, посыпьте 100 г тёртого сыра, накройте второй частью теста и тщательно защипните края. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C до золотистой корочки. Готово — можно звать всех к столу!

