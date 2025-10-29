Вместо надоевшей шарлотки: готовим французский цитрусовый пирог — вас покорит вкуснейшая начинка и простые продукты. Мечтаете о десерте, который удивит гостей и подарит настроение даже в хмурый день? Приготовьте французский цитрусовый пирог — его яркий вкус и аромат мгновенно перенесут вас в солнечное Прованс. Нежное песочное тесто в сочетании с сочной лимонно‑апельсиновой начинкой выглядит как из кондитерской, но готовится совсем несложно. Такой пирог станет идеальным завершением ужина или главным украшением чаепития. Подавайте чуть тёплым — тогда цитрусовый аромат раскроется особенно ярко!

Для пирога диаметром 24 см возьмите 2 яйца и взбейте их с 70 г сахара. Добавьте 100 г растопленного сливочного масла. В отдельной миске смешайте 260 г просеянной муки, 10 г разрыхлителя и щепотку соли, затем соедините с яично‑масляной смесью и замесите мягкое тесто. Уберите его в холодильник на полчаса. Для начинки измельчите в блендере 2 лимона и 2 апельсина с 150 г сахара, доведите смесь до кипения, добавьте 50 г крахмала и варите 3–5 минут до загустения. В конце вмешайте цедру по вкусу и остудите. Раскатайте две трети теста в форму с бортиками, выложите начинку, а сверху натрите оставшееся тесто. Выпекайте 30 минут при 180 °C до золотистой корочки. Приятного аппетита!

