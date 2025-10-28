Апельсиновый пирог с коньячной заливкой: такой вы точно не ели — готовится на раз-два и получается как в кондитерской

Апельсиновый пирог с коньячной заливкой: такой вы точно не ели — готовится на раз-два и получается как в кондитерской. Мечтаете о необычном десерте, который удивит гостей и наполнит дом цитрусовым ароматом? Приготовьте апельсиновый пирог на сливочном масле с изысканной коньячно‑коричной заливкой! Сочная апельсиновая цедра в тесте, ароматные дольки сверху и блестящая пряная глазурь создают восхитительное сочетание вкусов и текстур. Такой пирог станет настоящим украшением чаепития.

Ингредиенты:

сливочное масло — 150 г;

сахар — 200 г;

яйца — 3 шт.;

мука — 250 г;

апельсин — 1 крупный (для цедры, сока и долек);

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — щепотка.

Для заливки:

апельсиновый сок — 50 мл;

коньяк — 20 мл;

корица молотая — ½ ч. л.;

сахар — 1 ст. л.

Как приготовить:

Размягчённое сливочное масло взбейте с сахаром до пышности. Поочередно введите яйца, тщательно перемешивая массу. С апельсина снимите цедру, выдавите сок (часть оставьте для заливки) и добавьте в тесто. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем и солью, постепенно вводите в жидкую основу, аккуратно перемешивая до однородности.

Перелейте тесто в смазанную маслом форму, сверху выложите тонкие дольки апельсина. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут.

Для заливки смешайте апельсиновый сок, коньяк, корицу и сахар, доведите до лёгкого кипения и уварите до загустения. Горячим сиропом полейте готовый пирог. Остудите десерт перед подачей — так глазурь лучше схватится, а ароматы раскроются полнее.

