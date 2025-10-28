Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 16:15

Апельсиновый пирог с коньячной заливкой: такой вы точно не ели — готовится на раз-два и получается как в кондитерской

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Апельсиновый пирог с коньячной заливкой: такой вы точно не ели — готовится на раз-два и получается как в кондитерской. Мечтаете о необычном десерте, который удивит гостей и наполнит дом цитрусовым ароматом? Приготовьте апельсиновый пирог на сливочном масле с изысканной коньячно‑коричной заливкой! Сочная апельсиновая цедра в тесте, ароматные дольки сверху и блестящая пряная глазурь создают восхитительное сочетание вкусов и текстур. Такой пирог станет настоящим украшением чаепития.

Ингредиенты:

  • сливочное масло — 150 г;
  • сахар — 200 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • мука — 250 г;
  • апельсин — 1 крупный (для цедры, сока и долек);
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка.

Для заливки:

  • апельсиновый сок — 50 мл;
  • коньяк — 20 мл;
  • корица молотая — ½ ч. л.;
  • сахар — 1 ст. л.

Как приготовить:

Размягчённое сливочное масло взбейте с сахаром до пышности. Поочередно введите яйца, тщательно перемешивая массу. С апельсина снимите цедру, выдавите сок (часть оставьте для заливки) и добавьте в тесто. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем и солью, постепенно вводите в жидкую основу, аккуратно перемешивая до однородности.

Перелейте тесто в смазанную маслом форму, сверху выложите тонкие дольки апельсина. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут.

Для заливки смешайте апельсиновый сок, коньяк, корицу и сахар, доведите до лёгкого кипения и уварите до загустения. Горячим сиропом полейте готовый пирог. Остудите десерт перед подачей — так глазурь лучше схватится, а ароматы раскроются полнее.

Ранее мы готовили обалденный творожный пирог с грушей и сыром. Хоть к шампанскому, хоть к чаю!

Читайте также
Вкусно и дешево: как приготовить за час и накормить всю семью одним пирогом
Семья и жизнь
Вкусно и дешево: как приготовить за час и накормить всю семью одним пирогом
Это куриное филе вкуснее, чем с ананасами: праздничная грудка с апельсинами
Общество
Это куриное филе вкуснее, чем с ананасами: праздничная грудка с апельсинами
Кисель не варю, делаю из него кекс: так готовили бабушки еще в советское время
Общество
Кисель не варю, делаю из него кекс: так готовили бабушки еще в советское время
Готовим этот удивительный кекс к выходным с «Гарри Поттером» — семейный рецепт ванильной магии
Общество
Готовим этот удивительный кекс к выходным с «Гарри Поттером» — семейный рецепт ванильной магии
Бабушка из Казани готовила азу так: обалденное рагу с картошкой и мясом — национальный рецепт со всеми секретами
Общество
Бабушка из Казани готовила азу так: обалденное рагу с картошкой и мясом — национальный рецепт со всеми секретами
пироги
апельсины
кексы
десерты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Марий Эл осудили женщину за попытку сжечь знакомую заживо
Экс-депутат Рады высказался о возможном заговоре против Зеленского
В Госдуме ответили на призыв Туска бить по российским объектам в Европе
«Он стоял без трусов»: как пикапер ответит за домогательства на свиданиях?
В Германии прошла массовая акция против солиста Rammstein
Маск планирует отправить все знания человечества в космос
«Она будет платить»: звезда «Папиных дочек» о долгах по алиментам
В стране ЕС закрывали аэропорт из-за неизвестного беспилотника
Аршавин раскрыл, в каком клубе хотел бы видеть Захаряна
Экс-депутат Верховной рады раскрыл уровень реальной коррупции в ВСУ
Адвокат рассказал, почему Джиган не явился в суд на заседание по разводу
В Китае оценили последствия от испытания «Буревестника»
В России оценили идею ввести шведский стол в школах
Сезонные тенденции в домашнем текстиле: что будет модно в будущем сезоне
Сытный ужин для всей семьи: запеканка с британским настроением у вас дома
В Китае высказались, как надо заканчивать украинский кризис
Зеленский определил условие для трехсторонних переговоров по Украине
Google посчитал Елену Зеленскую «женой придурка»
Таиланд столкнулся с неожиданным дефицитом после смерти королевы
Обвиненный в насилии актер «Папиных дочек» высказался о шоу «Пусть говорят»
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.