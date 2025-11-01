Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 22:20

В Зеленограде произошел серьезный пожар с жертвами

Мужчина погиб при пожаре в многоэтажном жилом доме в Зеленограде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одном из жилых домов в Зеленограде загорелась квартира на шестом этаже, передает Telegram-канал «МК: срочные новости». При пожаре погиб мужчина.

Его 27-летний сын получил травмы и был доставлен в больницу. Из-за большого количества мусора огонь распространился быстро и сильно. Причины произошедшего уточняются.

Ранее в Уссурийске произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли двое детей — шестимесячный малыш и двухлетний ребенок. Трехлетний ребенок был госпитализирован. В горящей квартире в момент происшествия взрослых не было.

До этого в поселке Паратунка произошло возгорание усадьбы. Пожар был полностью ликвидирован сотрудниками МЧС. Общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров. По предварительным данным, причиной могло стать короткое замыкание электропроводки, однако точную причину устанавливают дознаватели.

Также в Новосибирской области девятилетняя девочка Рита Мучаева была награждена медалью «За проявленное мужество». Школьница проявила героизм, спасая своих младших братьев во время пожара. Возгорание произошло, когда мать детей была на работе. Рита почувствовала запах дыма, вынесла трехлетнего брата из дома и вывела за руку семилетнего брата.

Зеленоград
пожары
пострадавшие
погибшие
