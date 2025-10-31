Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 10:00

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Заскучали от похожих друг на друга рецептов? Сейчас станет веселее. В Швеции тоже готовят блинчики, только не из обычного пресного теста «яйца-молоко-мука», а из картофельного. Это рагмурки — сытные, ароматные картофельные оладьи, которые подают с хрустящим беконом и обязательно дополняют кисло-сладким брусничным соусом. Именно это сочетание — нежная картофельная основа, соленый бекон и яркая ягода — и создает тот самый уникальный скандинавский вкус. Такое блюдо отлично подойдет для сытного завтрака или ужина, точно удивит ваших домочадцев и внесет приятное разнообразие в привычное меню.

Для приготовления вам понадобится: 700 г картофеля, 300 мл молока, 2 яйца, 150 г муки, соль по вкусу и растительное масло для жарки. Для подачи подготовьте бекон и брусничный соус. Картофель очистите и натрите на мелкой терке. В отдельной миске смешайте молоко, яйца, муку и соль, тщательно взбейте до однородности. Добавьте тертый картофель в тесто, хорошо перемешайте и уберите в холодильник на 30 минут — это поможет тесту стать более однородным. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие оладьи. Обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки на среднем огне. Подавайте горячими, сразу со шкварками бекона и щедрой порцией брусничного соуса.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

