Простой скандинавский десерт на завтрак и к чаю — готовлю финский блин за 20 минут

Этот финский блин — идеальное сочетание нежного теста и воздушной сливочной начинки. Тонкая, почти кружевная основа с золотистой корочкой и легкий крем с творожным сыром создают гармоничный десерт. Отличный вариант для завтрака или вечернего чаепития, который впечатлит и детей, и взрослых.

Готовлю я так: два яйца взбиваю с тремя чайными ложками сахара и щепоткой соли, добавляю 400 мл молока, 120 граммов муки с разрыхлителем и растопленное сливочное масло. Тесто должно получиться жидким, как на обычные блины. Выпекаю на хорошо разогретой сковороде один большой тонкий блин с двух сторон до золотистого цвета. Для крема взбиваю 200 мл холодных сливок с 60 граммами сахарной пудры, добавляю 100 граммов творожного сыра и аккуратно перемешиваю. Готовый блин смазываю ягодным джемом, распределяю творожный крем и сворачиваю конвертиком или рулетом. Подаю сразу же, пока блин остается теплым.

