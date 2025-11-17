Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 06:14

Простой скандинавский десерт на завтрак и к чаю — готовлю финский блин за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот финский блин — идеальное сочетание нежного теста и воздушной сливочной начинки. Тонкая, почти кружевная основа с золотистой корочкой и легкий крем с творожным сыром создают гармоничный десерт. Отличный вариант для завтрака или вечернего чаепития, который впечатлит и детей, и взрослых.

Готовлю я так: два яйца взбиваю с тремя чайными ложками сахара и щепоткой соли, добавляю 400 мл молока, 120 граммов муки с разрыхлителем и растопленное сливочное масло. Тесто должно получиться жидким, как на обычные блины. Выпекаю на хорошо разогретой сковороде один большой тонкий блин с двух сторон до золотистого цвета. Для крема взбиваю 200 мл холодных сливок с 60 граммами сахарной пудры, добавляю 100 граммов творожного сыра и аккуратно перемешиваю. Готовый блин смазываю ягодным джемом, распределяю творожный крем и сворачиваю конвертиком или рулетом. Подаю сразу же, пока блин остается теплым.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

